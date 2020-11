Mercato : Le Robertson de la L1 enchante l'OL et l'OM

Dans : Mercato.

Après onze journées de Ligue 1, certains joueurs ont d’ores et déjà crevé l’écran et peuvent être placés parmi les révélations de ce début de saison.

Régulièrement, des joueurs offensifs sont cités pour paraître dans cette catégorie. Mais en ce début de saison de Ligue 1, un défenseur a particulièrement crevé l’écran du côté de Brest. Il s’agit de Romain Perraud, éblouissant sur son côté gauche au sein de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Impliqué dans 7 buts de son équipe, le défenseur de 23 ans pourrait très rapidement être convoité par les plus gros clubs de Ligue 1, à en croire les informations récoltées par le site Calcio Occhionotizie. Celui qui est comparé par le média italien à Andrew Robertson ou encore à Théo Hernandez pour son style de jeu très offensif figurerait notamment dans les radars de l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

« Le nom de Romain Perraud figure depuis longtemps dans la short-list de la Sampdoria de Gênes » note le média italien, avant de poursuivre. « Mais l’intérêt grandissant des grands clubs français comme Marseille et Lyon rendront très difficile son transfert en Série A » est-il estimé, alors que l’OM pourrait chercher un titulaire au poste de latéral gauche lors du prochain mercato estival. Et pour cause, rappelons que Jordan Amavi sera en fin de contrat au mois de juin. Et malgré l’ouvertures de négociations entre le club phocéen et le natif de Toulon, aucun accord n’a pour l’instant été annoncé. De plus, la doublure de Jordan Amavi, à savoir Yuto Nagatomo, sera également en fin de contrat. Il y a donc clairement la place pour un arrière gauche à Marseille. C’est un peu moins le cas à Lyon, qui souhaite s’appuyer le prometteur Melvin Bard, tandis que Maxwel Cornet peut également dépanner à ce poste. Reste maintenant à voir si l’un des deux Olympiques tentera le coup pour s’offrir Romain Perraud lors du prochain mercato estival…