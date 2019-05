Mercato : Le Real Madrid s’offre Jovic pour 60 ME !

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Bundesliga.

Zinedine Zidane voulait un deuxième avant-centre de poids pour seconder Karim Benzema, il a déjà trouvé son bonheur. La chaine allemande Sky annonce ainsi que l’accord est total entre le Real Madrid, Luka Jovic et Francfort pour le transfert de l’international serbe. Ce dernier fera le voyage jusqu’à la capitale espagnole à la fin de la saison afin de signer un contrat de cinq ans. Le montant du transfert est de 60 ME, et cela permet de préparer le départ de Mariano Diaz, qui ne devrait pas être conservé par le club merengue.

Cette saison, Jovic a frappé fort avec le club allemand, qui l’a récupéré après avoir levé son option d’achat en provenance du Benfica Lisbonne, inscrivant 28 buts en 48 matchs. La refonte de l’effectif est en tout cas en action au Real, où Eden Hazard est aussi proche d’un accord total avec le club espagnol pour un transfert de 100 ME, qui pourrait être annoncé après la finale de l’Europa League.