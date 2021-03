Mercato : Le Real lâche Mbappé et Haaland pour... Kane

Dans : Mercato.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid cherchera à renforcer considérablement son attaque. Avec Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Pas si sûr...

Même si le Real est encore en course pour remporter la Ligue des Champions et la Liga cette saison, avec un quart de finale contre Liverpool en C1 et un duel avec l'Atlético et le Barça en championnat, une petite révolution se prépare pour cet été. Pour continuer à rester tout en haut de la hiérarchie des grands clubs européens, le Real sait qu'il va devoir recruter du lourd en vue de la saison prochaine. Car même si Karim Benzema répond présent, le club madrilène veut compter sur plus d'armes offensives. Et pour cela, Florentino Pérez a coché deux noms en vue du mercato. Ceux de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, soit les joueurs les plus bankables du moment. Mais pour s'attacher les services du duo franco-norvégien, le Real va devoir sortir un énorme chèque de plus de 300 ME. Pas évident en période de crise...

Kane pour faire oublier Mbappé et Haaland ?

Par conséquent, Madrid serait en train de réfléchir à une autre option, moins chère. En effet, selon Diariogol, Harry Kane est toujours suivi de près par l'équipe de Zinédine Zidane. Moins coûteux que Mbappé ou Haaland, sachant qu'un chèque de 100 ME pourrait suffire à le sortir d'Angleterre, le buteur de Tottenham a surtout très envie de porter le maillot des Merengue. Une motivation qui peut faire la différence, alors que Mbappé a encore la tête au PSG et qu'Haaland n'a pas fini son histoire avec Dortmund. Kane, lui, est à la recherche d'un nouveau projet. À 27 ans, Kane a envie de voir autre chose, d'autant plus que les Spurs régressent depuis le départ de Mauricio Pochettino. Meilleur buteur (17) et meilleur passeur (13) de la Premier League, Kane rêve de jouer au Real. Et vu que Florentino Pérez entretient de bonnes relations avec Daniel Levy, avec qui il avait négocié les transferts de Modric ou Bale, ce deal pourrait être beaucoup plus simple à effectuer que celui de Mbappé ou Haaland. Une information qui va faire plaisir aux supporters du PSG.