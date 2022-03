Mercato : Le Real amoureux d'un Français, ce n'est pas Mbappé

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur français à faire tourner la tête du Real Madrid. Un autre tricolore plaît beaucoup à Florentino Pérez mais pour cela, il faudra faire un gros chèque.

Le Real Madrid est complètement fou des joueurs français et cela ne s’arrêtera pas de si tôt ! Il y a eu Karim Benzema, Raphaël Varane, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga (30 millions d’euros) l’été dernier. A Madrid on parle beaucoup du Monégasque Aurélien Tchouaméni et bien entendu de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain, qui arrive libre de tout contrat en fin de saison, pourrait rejoindre son club de rêve cet été. Mais en cas de venue chez le champion d’Espagne en titre, Mbappé pourrait ne pas être le seul frenchie à faire le voyage. En effet, le quotidien sportif espagnol As annonce que Florentino Pérez s’intéresse beaucoup à un autre « parisien », Moussa Diaby. Oui, le Real Madrid est le nouvel eldorado des joueurs français.

Moussa Diaby ? 100 millions d’euros ou rien

Il réalise à coup sûr la plus grosse saison de sa carrière du côté du Bayer Leverkusen. Avec le troisième de Bundesliga, le joueur formé au PSG fait un carton en Allemagne avec 12 buts et 7 passes décisives délivrées en 23 journées de championnat. L’ailier de 22 ans, actuellement estimé à 45 millions d’euros par le site Transfermarkt, pourrait partir de son écurie pour un montant deux fois plus important : 100 millions d’euros. C’est en effet ce qu’a annoncé L’Équipe ce week-end. Sous contrat jusque juin 2025, l’ancien joueur du PSG a de grandes chances de rejoindre un plus gros club l’été prochain contre un très gros chèque. Du déjà vu pour le Bayer Leverkusen qui avait reçu environ 100 millions d’euros de Chelsea il y a deux ans contre sa jeune révélation, Kaï Havertz. As révèle que le Bayern Munich est également un sérieux prétendant à sa venue. Moussa Diaby pourrait rallier Madrid cet été ou durant le mercato estival en 2023. En fin de saison, c’est un autre ailier qui quittera le navire de Florentino Pérez : Gareth Bale. Le Real Madrid pourrait faire tout son possible pour transférer Eden Hazard, véritable échec avec un salaire colossal de 16.86 millions d’euros annuels. Des départs laissant sûrement une place pour l’arrivée de Moussa Diaby alors que le dossier Erling Haaland n’avance plus ?