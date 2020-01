Mercato : Le PSG ? Non, c’est Lille qui fait rêver le Real

Dans : Mercato.

Le Real Madrid a toujours eu un oeil vers la France pour se renforcer, et ce pourrait encore être le cas cet hiver.

Ces derniers temps, ce sont des pistes en vue de l’été prochain qui ont été évoquées, avec notamment la star du PSG Kylian Mbappé, ou la pépite rennaise Eduardo Camavinga. Mais ce vendredi, Marca annonce que les recruteurs de la Maison Blanche ambitionnent de faire une véritable razzia du côté du LOSC. En premier lieu, se trouve la star offensive Victor Osimhen, qui a impressionné pendant ses premiers mois dans le Nord, y compris en étant l’un des rares à se montrer au niveau en Ligue des Champions. Le Nigérian, qui avait coûté 12 ME, en vaut désormais au moins le triple.

Le Real Madrid est donc prévenu, et c’est la même chose pour le deuxième joueur lillois très suivi cet hiver : Boubakary Soumaré. L’ancien parisien fait rêver de nombreux clubs anglais, et les Dogues pensent pouvoir récupérer 50 ME avec celui qui a un bon de sortie pour ce mois de janvier. Enfin, en observant de près Lille ces dernières semaines, le Real Madrid a eu un coup de coeur pour Gabriel en défense central, le Brésilien de 22 ans parvenant enfin à s’imposer dans le Nord après des prêts successifs à Troyes puis Zagreb. De quoi faire la Une de Marca sur un possible débarquement en force à Lille. Le président du LOSC ne dira pas non, même si de nombreux clubs européens sont déjà à l’affût des pépites lilloises, et que toutes n’auront pas un bon de sortie cet hiver, sous peine de vivre une deuxième partie de saison bien difficile.