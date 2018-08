Mercato : Le PSG et l'OM veulent Marcos Rojo !

Dans : Mercato, PSG, OM, Premier League.

C'est le Sun qui l'affirme ce vendredi, l'avenir de Marcos Rojo n'est plus à Manchester United, José Mourinho souhaitant vendre le défenseur international argentin afin de procéder à une refonte totale de ce secteur de jeu. Et le tabloïd indique que plusieurs clubs se sont déjà renseignés sur les exigences financières des Red Devils et du joueur en cas de transfert de celui qui en mars dernier a prolongé jusqu'en 2021 avec Manchester United. Et parmi ces éventuels acheteurs, on trouve deux clubs de Ligue 1 et non des moindres.

En effet, les deux formations françaises tentées par Marcos Rojo seraient le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le PSG et l'OM ne sont cependant pas les seuls à être cités, puisque le Sun parle d'Everton et du Zénith Saint-Pétersbourg. Les négociations pourraient être très rapides puisque le défenseur argentin a été prévenu à son retour du Mondial que José Mourinho ne comptait plus vraiment sur lui. Pour le transférer de Manchester United, il faudra tout de même lâcher près de 18ME. Un prix anecdotique pour le Paris SG, un peu moins pour l'Olympique de Marseille.