Mercato : Le PSG et l’OL refusent un joueur du Barça

Dans : Mercato.

En quête d’un latéral gauche, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ont reçu la candidature de l’Espagnol Junior Firpo. Mais sans surprise, le flop du FC Barcelone ne séduit pas les deux pensionnaires de Ligue 1.

Le FC Barcelone enchaîne les annonces de recrues. Depuis le début de la semaine, le récent troisième de Liga vient d’officialiser les signatures de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, arrivés libres en provenance de Manchester City, et celle d’Emerson dont le club partageait les droits avec le Betis Séville. Et ce n’est sans doute pas terminé puisque l’on attend notamment la venue de Memphis Depay, que l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à conserver à la fin de son contrat.

Mais comment le Barça peut-il attirer tous ces éléments alors que sa masse salariale doit impérativement baisser ? Une chose est sûre, le club catalan va pousser des joueurs vers la sortie. De Samuel Umtiti à Martin Braithwaite, en passant par Miralem Pjanic ou Sergi Roberto, aucun d’entre eux ne sera retenu. Pas plus que Junior Firpo. La preuve, le latéral gauche de 24 ans a été proposé au Paris Saint-Germain et à l’Olympique Lyonnais. Mais selon les informations de Jeunes Footeux, les deux pensionnaires de Ligue 1, pourtant à la recherche d’un renfort à ce poste, n’ont pas donné suite à cette proposition.

Les priorités du PSG et de l’OL

Il faut dire que les Parisiens semble avoir jeté leur dévolu sur le Français du Milan AC Théo Hernandez. Pendant que les Gones s’activent pour attirer le Brésilien Henrique Silva, en fin de contrat à Vasco de Gama. Junior Firpo n’est donc pas leur priorité. Lui qui n’entre pas du tout dans les plans de l’entraîneur Ronald Koeman. L’ancien joueur du Betis Séville n’a disputé que sept matchs de Liga cette saison dont seulement trois en tant que titulaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la doublure de Jordi Alba n’a pas marqué les esprits lors de ses apparitions. Ce qui n’a pas échappé au PSG ni à l’OL.