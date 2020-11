Mercato : Le plan de Man City pour attirer Messi !

Dans : Mercato.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi est la priorité absolue de Manchester City, qui aurait un plan bien précis pour le convaincre de rejoindre la Premier League.

En juin prochain, Lionel Messi fera partie d’une liste incroyable de joueurs en fin de contrat. Alors qu’il attend les prochaines élections au FC Barcelone afin de voir qui sera à la tête du club pour décider de son avenir, l’Argentin est déjà la cible prioritaire de Manchester City. En difficulté dans le domaine offensif cette saison, Pep Guardiola verrait d'un très bon oeil l'arrivée de son ancien joueur du côté de l'Etihad. Dans son Podcast, le journaliste d’Eurosport Dean Jones a révélé le plan des Citizens pour attirer le sextuple Ballon d’Or.

En plus d’un salaire astronomique, les dirigeants de Manchester City auraient même pensé à la fin de carrière du capitaine barcelonais. En effet, à la fin de son éventuel contrat avec les Skyblues, Lionel Messi se verrait offrir la possibilité de poursuivre sa carrière chez un autre club du « City Group » : le New-York City FC. D’après le journaliste, l’idée de terminer sa carrière en MLS après une aventure en Premier League et précisément vivre à New-York pourrait séduire l’Argentin. La présence de Pep Guardiola est également un atout pour le club de Manchester dans le but d'attirer Messi, lui qui sera courtisé par de nombreux clubs. Le père du joueur, Jorge Messi, a néanmoins d'ores et déjà désigné de "fake news" les rumeurs de négociations entre son fils et le PSG.