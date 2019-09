Mercato : Le Paris FC le fait saliver, Ménez s’éloigne de l’OM

Dans : Mercato, OM, Ligue 2.

Sans club depuis la fin de son aventure au Mexique, Jérémy Ménez attend toujours la bonne opportunité. Si possible en France.

« Oui pourquoi pas, répondait-il à beIN Sports en toute fin de mercato estival. J'ai 32 ans maintenant, on commence à se faire un peu vieux mais il y a toujours une grande motivation. Le plus important, c'est le projet et on verra bien. » Rappelons que le joueur passé par Sochaux, Monaco, le Paris Saint-Germain et Bordeaux a été proposé à plusieurs pensionnaires de Ligue 1, dont Nîmes, sans succès. Mais le natif de Longjumeau ne désespère pas.

Contrairement à ce que l’on a pu entendre ces derniers jours, Ménez ne devrait pas compenser l’absence sur blessure de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média Le Parisien, l’international tricolore se dirige plutôt vers le Paris FC ! En effet, Ménez, intéressé par un retour aux sources, discute actuellement avec le pensionnaire de Ligue 2. Mais pour le moment, les deux parties seraient encore loin d’un accord sur le plan salarial, le joueur étant obligé de consentir à un gros effort financier. Reste à savoir si l’ex-joyau de la génération 87 est prêt à tout pour se relancer.