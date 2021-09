Mercato : Le onze des joueurs libres, la L1 à l’affût ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Il y a une semaine, le mercato a officiellement fermé ses portes pour les clubs de Ligue 1, qui disposent toutefois de la possibilité de recruter des joueurs libres sans limite de date.

Très actifs dans le sens des arrivées cet été, des clubs comme le PSG, l’OM ou encore Monaco ne devraient pas avoir recours à cette solution. En revanche, des clubs moins puissants financièrement pourraient se laisser tenter en cas de bonne opportunité sur le marché des joueurs libres. Sur son compte Twitter, Prime Video, diffuseur officiel de 80 % des matchs de la Ligue 1 jusqu’en 2024, a ainsi publié la composition type des joueurs libres. Et il y a véritablement de bonnes affaires à saisir pour les clubs de Ligue 1 au vu de la qualité des joueurs disponibles.

Aurier, David Luiz, Nkoulou, il y a des bons plans

Au poste de gardien de but, Yoan Cardinale recherche toujours un club depuis son départ de Nice. Et si le profil du gardien de 27 ans ne fait pas rêver, c’est clairement le cas des joueurs alignés en défense dans ce onze virtuel imaginé par Amazon. Et pour cause, Serge Aurier, David Luiz, Nicolas Nkoulou et Rafael sont libres et pourraient légitimement intéresser des clubs de Ligue 1. Ces derniers jours, l’international ivoirien a par exemple été cité à Arsenal ou encore à Lyon et à Lille. David Luiz lui a été cité comme une piste de l’Olympique de Marseille, qui a néanmoins lâché l’affaire après le transfert avorté de Duje Caleta-Car. Enfin, Rafael (ex-OL) est dans les petits papiers de Montpellier. Au milieu de terrain, Nabil Bentaleb, Hatem Ben Arfa et Clément Grenier sont toujours libres. Les trois hommes n’ont pas trouvé de club durant le mercato, et restent « recrutables » par des clubs de Ligue 1, au même titre que les trois joueurs alignés en attaque par Prime : Franck Ribéry, Cheik Diabaté et Salomon Kalou. Avis aux clubs de Ligue 1 intéressés, les bonnes affaires n’attendent pas…