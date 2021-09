David Luiz à Marseille, trop gourmand il va signer ailleurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais libre, David Luiz prend son temps avant de signer un nouveau contrat. Mais le défenseur brésilien souhaite garder un bon salaire et cela a fermé quelques portes, notamment l'Olympique de Marseille.

Dès le début du mercato d’été, la rumeur avait fait de David Luiz une cible de l’Olympique de Marseille, le défenseur brésilien de 34 ans ayant une excellente relation avec Jorge Sampaoli. Une rencontre entre l’actuel entraîneur de l’OM et le joueur désormais libre de tout contrat après deux ans à Arsenal ayant même été évoquée du côté de Rio. Tout cela avait été peu à peu oublié, mais ces derniers jours, la presse sportive brésilienne a expliqué que l’Olympique de Marseille était toujours en contact avec David Luiz, lequel n’a toujours pas signé. Dans ce dossier, Pablo Longoria serait en concurrence avec son homologue de Benfica, mais également des clubs brésiliens. Une piste prise avec des pincettes, même si Jorge Sampaoli n’aurait pas dit non à l’apport d’un joueur d’expérience dans le vestiaire marseillais.

David Lui voulait 3 millions d'euros net par an

Cependant, ce samedi, la presse sportive brésilienne affirme que finalement David Luiz ne rejouera plus en Europe, lui qui avait quitté son pays natal en 2007. Passé par Benfica, Chelsea, le PSG et Arsenal, David Luiz va finalement signer avec Flamengo annonce UOL, même si des détails doivent être réglés. Si l’OM et Benfica ont envisagé la signature du défenseur, ce dernier réclamait un salaire net de 3 millions d’euros par saison et un contrat de deux ans. De quoi forcément faire réfléchir, d’autant que ses performances avec Arsenal n’ont pas été du tout convaincantes, et que forcément 3 millions d’euros net par an constituent un gros investissement financier. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne portera donc pas le maillot de l'Olympique de Marseille, il n'est pas certain que cela fera pleurer grand monde du côté du Vélodrome.