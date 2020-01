Mercato : Le nouveau Neymar au Real Madrid, Paris écoeuré ?

Dans : Mercato.

S’il fait aujourd’hui le bonheur du Paris Saint-Germain, Neymar aurait pu lancer sa carrière européenne du côté du Real Madrid, mais la star brésilienne avait finalement opté pour le FC Barcelone.

Sans regrets pour le Ney, puisqu’il a notamment remporté une Ligue des Champions en 2015. Par contre, Florentino Pérez a encore cet échec en travers de la gorge. C’est donc pour cela que le Real a dernièrement mis le paquet pour recruter Vinicius et Rodrygo, deux grands talents brésiliens. Mais le club madrilène ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Puisque les Merengue rêvent désormais de s’attacher les services de Reinier. Également pisté par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou le Borussia Dortmund, le milieu offensif s’est révélé en 2019 sous le maillot de Flamengo.

Auteur de six buts et deux passes avec le champion du Brésil et le vainqueur de la Copa Libertadores, le joueur de 17 ans est considéré comme le futur du football auriverde. Élégant, explosif, dribbleur et décisif, l'international U23 a tout pour devenir un grand. Estimé à 35 millions d’euros, Reinier va d’ailleurs « être vendu à un grand club en Europe », selon Jorge Jesus. Et pour Don Balon, cette formation se nommerait donc le Real Madrid, sachant qu’un accord aurait été conclu entre les trois parties concernées par ce deal. Au grand dam de Leonardo, qui aurait bien aimé recruter Reinier du côté du Paris Saint-Germain...