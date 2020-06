Mercato : Le mercato ouvre ses portes dès le 8 juin

Dans : Mercato.

L’exception française continue, et la LFP a annoncé qu’un marché intérieur réservé aux clubs français ouvrirait dès ce lundi 8 juin. Une décision qui permettra aux clubs tricolores de vendre ou d’acheter selon leurs besoins, et notamment en ce qui concerne l’équilibrage possible des comptes. « Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes », a fait savoir la LFP, qui n’autorise donc pas les transferts internationaux, une fenêtre spéciale étant réservé à ce sujet.