Mercato : Le dossier Rabiot s'affole avant le Mondial

Par Adrien Barbet

Malgré un gros recrutement effectué durant le mercato estival au milieu de terrain, le PSG reste attentif et prêt à passer à l'action à tout moment. L'une des cibles du club de la capitale est en train d'attirer les convoitises de tous les géants d'Europe.

Longtemps poussé vers la sortie durant l'été, Adrien Rabiot est en train de faire changer d'avis tout le monde. Si la Juventus de Turin réalise un mauvais début de saison, le milieu de terrain est l'un des rares joueurs à donner satisfaction. Auteur d'un doublé en Ligue des Champions face au Maccabi Haifa, le Français a récidivé ce week-end en inscrivant deux nouveaux buts lors du succès 4-0 de la Vieille Dame face à Empoli en Serie A. Ce regain de forme de Rabiot ne passe forcément pas inaperçu alors que le PSG commençait à suivre de près sa situation en Italie pour un éventuel retour au Parc des Princes, le joueur de 27 ans est également pisté par plusieurs grands clubs européens.

Le PSG doublé par les rivaux espagnols

Selon les informations de Todo Fichajes, Adrien Rabiot plaît beaucoup au FC Barcelone ainsi qu'à l'Atletico Madrid. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Juventus de Turin, Rabiot sera libre de s'engager où il le souhaite à la fin de l'exercice 2022/2023. L'intérêt des deux cadors espagnols devrait faire réfléchir l'international Français (29 sélections) qui, en grande forme, est plébiscité pour démarrer la coupe du monde au Qatar dans la peau d'un titulaire et pourrait encore plus se faire remarquer durant la compétition. Le PSG aura donc une grosse concurrence sur ce dossier et devra également réussir à convaincre Véronique Rabiot, la mère et agent du natif de Saint-Maurice qui entretient des relations tumultueuses avec la direction parisienne. Notamment depuis le départ conflictuel de Rabiot du PSG en 2019. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir d'Adrien Rabiot.