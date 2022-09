Mercato : Le chouchou de Nasser Al-Khelaïfi agace Madrid

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, Vinicius Junior négocie depuis plusieurs mois une prolongation avec le club merengue.

Pour le Real Madrid, l’enjeu est énorme dans la mesure où Vinicius Junior est, du haut de ses 22 ans, le deuxième atout offensif le plus important de l’équipe de Carlo Ancelotti derrière Karim Benzema. Avec déjà 4 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Vinicius confirme son nouveau statut. Malheureusement pour le Real Madrid, les performances XXL du Brésilien n’aident pas à trouver un accord rapide pour la prolongation de ce dernier. Et pour cause, conscient de son excellent niveau et de son âge, Vinicius est très gourmand selon le site Diario GOL. Le média espagnol dévoile que l’ailier gauche du Real, qui émarge actuellement à 3 millions d’euros par an à Madrid, souhaite voir son salaire passer à 8 millions d’euros annuels afin de prolonger.

Vinicius n'a toujours pas prolongé au Real

L’accord entre le Real Madrid et Vinicius Junior pour une prolongation jusqu’en juin 2027 était imminent mais le Brésilien a revu ses prétentions à la hausse. A ce stade, la prolongation de Vinicius à Madrid n’est pas remise en cause mais par conséquent, les négociations trainent en longueur, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle… sauf pour les courtisans du Brésilien. Et ils sont nombreux, à commencer par le Paris Saint-Germain. De manière régulière en période de mercato, le champion de France en titre est cité comme un club à l’affût dans le dossier Vinicius Junior. Il s'agit notamment d'un joueur que Nasser Al-Khekaïfi a toujours considéré comme de la génération future appelée à prendre la relève après la fin des règnes de Messi et Cristiano Ronaldo. C’est toujours le cas selon Diario GOL, qui explique que le PSG verrait d’un très bon œil le recrutement de Vinicius lors du prochain mercato estival, notamment en cas de départ de Lionel Messi, en fin de contrat avec Paris en 2023. Reste que le Real Madrid, prolongation de Vinicius ou pas, n’est absolument pas vendeur et a très peu de chance de faire un cadeau au PSG sur ce dossier…