Mercato : Le choc, Jadon Sancho sur le marché des transferts

Dans : Mercato.

L’attaquant anglais du Borussia Dortmund ne sera pas retenu cet été. Jadon Sancho sera le joueur à suivre au mercato, avec une bataille farouche annoncée.

Kylian Mbappé solidement conservé par le PSG, le jeune attaquant qui fait rêver tout le monde en Europe se nomme Jadon Sancho. L’Anglais a explosé ces deux dernières années au Borussia Dortmund, et ne regrette certainement pas d’avoir quitté Manchester City en 2017. Celui qui avait été recruté pour faire oublier Ousmane Dembélé s’est imposé en Allemagne, et commence à songer sérieusement à prendre son envol vers une destination encore plus prestigieuse. Les géants espagnols le courtisent, les Anglais rêvent de le ramener à la maison, et le PSG est parfois cité dans la mêlée pour cet ailier évalué à plus de 120 ME par le club allemand. Et justement, ce dimanche, le Borussia Dortmund a fait une annonce fracassante, par le biais de son directeur général. Hans-Joachim Witzke a confié à Bild que l’international anglais ne sera pas retenu si jamais il venait à émettre le désir de partir, et que cela ne date pas des difficultés économiques éventuelles en lien avec l’épidémie de Coronavirus.



« Avant même la pandémie de coronavirus, nous avions dit que nous voulions le garder. Mais à la fin, vous devez toujours respecter le choix du joueur », a prévenu le dirigeant du club de la Ruhr pour qui il ne servirait à rien d’entrer dans un bras de fer. Un renoncement qui va certainement pousser les clubs à entrer en contact avec Sancho et son entourage, pour le convaincre des bienfaits d’un départ dès cet été. Le FC Barcelone pourrait être le premier à passer à l’action selon le journal allemand, persuadé que Dortmund a ouvert la porte aux négociations avec cette déclaration.