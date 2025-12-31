ICONSPORT_245980_0431

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

01 janv.
parredaction
1
Toute l'équipe de Foot01 vous présente ses meilleurs euros voeux pour l'année 2026, une année marquée évidemment par le Mondial aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. En espérant vous voir encore plus nombreux à lire et commenter nos articles sur vos équipes préférées, tout cela dans le bon esprit habituel. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

