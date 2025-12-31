Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Bonne annee aux amoureux du PSG ...de PANAME ❤️❤️❤️❤️
Bonne année F01.... Que vos articles plein de fautes d'orthographe, aux transferts XXL écrits puis contredits dans la même heure soient légions. Et que l'OM gravitent avec les étoiles, comme l'équipe de France ✨. Bonne année à tous, même aux gens de gauche bien sûr. Sauf ceux qui votent pour ces nazis 2.0 de LFI : À vous je vous souhaite une très mauvaise année.
Bonne annee aux amoureux du PSG de PANAME ❤️❤️❤️❤️
Salut Raymond. Bonne année et meilleurs vœux.
Encore un article pour du beurre de Noël .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading