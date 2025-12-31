CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse tout

Menée 0-2 par le Gabon, et virtuellement troisième à un moment de la soirée, la Côte d'Ivoire a tout renversé et s'est finalement imposé 3 à 2 grâce à un but de Touré dans le temps additionnel (3-2, 90e+1). Cette victoire permet aux Elephants de finir à la première place du groupe F devant le Cameroun, qui a battu le Mozambique (2-1).