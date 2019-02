Mercato : Le Barça prépare un sale coup dans le dos de Messi

Dans : Mercato, Liga.

Dans un récent entretien accordé à RMC Sport, Luis Suarez s’est confié sur son avenir au FC Barcelone.

L’attaquant de 32 ans se verrait bien aller jusqu’au bout de son contrat en 2021, et plus encore. « C’est difficile à dire. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. C’est génial pour un joueur de terminer sa carrière au Barça, la meilleure équipe du monde selon moi. Mais on sait à quel point c’est difficile », a reconnu l’Uruguayen, conscient que sa mauvaise période pourrait donner des idées à ses supérieurs.

En effet, certains dirigeants du Barça aimeraient se débarrasser de Suarez, croit savoir Diario Gol. L’été dernier déjà, le club catalan aurait tenté de le transférer, sans succès après le veto de son ami Lionel Messi. Mais le feuilleton n’est pas terminé dans la mesure où Manchester United aurait contacté El Pistolero pour le prochain mercato. L’occasion pour les Red Devils de lui présenter une offre séduisante… refusée par l’ancien joueur de Liverpool, qui ne se voit pas rejoindre le rival. En attendant, le Barça serait bien à la recherche de son successeur.