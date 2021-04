Mercato : Le Barça fouille en L1, mais pas au PSG

Dans : Mercato.

Pendant longtemps friand de joueurs français (Umiti, Lenglet, Griezmann, Dembélé…) ou passés par la Ligue 1 (Todibo, Pjanic, Braithwaite, Malcom, Digne), le FC Barcelone continue de prospecter dans notre championnat.

Si la rumeur envoyant Neymar de retour en Catalogne a longtemps fait la Une des journaux locaux, la formation de Lionel Messi a peu de chances de trouver son bonheur au PSG, étant données les relations houleuses entre les dirigeants des deux clubs. C’est dans une autre équipe de Ligue 1 que le Barça espère bien trouver la perle rare. En effet, Don Balon annonce que les dirigeants espagnols suivent depuis plusieurs mois et sont désormais certains qu’il leur faut recruter Zeki Celik. L’arrière droit du LOSC est une valeur sure du championnat de France, même s’il n’est pas le joueur le plus mis en avant chez le leader de la Ligue 1. Mais ses qualités offensives, de débordement et de centres, n’empêchent pas sa solidité dans le replacement et dans le duel, dans l’une des meilleures défenses d’Europe.

A désormais 24 ans, l’ancien de Bursaspor est une des trouvailles de Luis Campos, qui l’a fait venir en toute discrétion en 2018. Depuis, l’international turc franchit les étapes et cela lui vaut tout de même une belle cote sur le marché des transferts. En effet, plusieurs clubs sont sur les rangs pour récupérer le latéral de Christophe Galtier, avec des intérêts en Allemagne du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund, mais aussi de West Ham en Angleterre, et donc du Barça en Espagne. Le LOSC est en tout cas certain de faire une très belle opération en cas de vente, avec l’ambition secrète de le vendre pour 15 à 20 ME, soit presque 10 fois plus que le montant déboursé pour le faire venir de Turquie.