Mercato : Le Barça craque pour Goretzka et la révélation de l’Euro

Dans : Mercato.

Après avoir acté les signatures de Kun Aguero et Memphis Depay, le FC Barcelone compte bien continuer sa lancée.

Joan Laporta a du pain sur la planche pour son premier mercato depuis son retour à la présidence du Barça. S’il a hérité d’une situation financière extrêmement délicate, le nouveau patron du club catalan doit construire une grosse équipe. Le FC Barcelone n’a plus gagné la Ligue des champions depuis 2015. Le titre de Liga lui a échappé ces deux dernières saisons au profit du Real Madrid et de l’Atlético. La priorité est de prolonger Lionel Messi, en fin de contrat, un an après son départ avorté. Au niveau des recrues, le Barça a déjà acté les arrivées de deux joueurs libres : Sergio Kun Aguero et Memphis Depay. À en croire RAC1, les prochaines cibles sont Leon Goretzka et Mikkel Damsgaard.

Goretzka et Damsgaard dans le viseur

Doublé par le PSG pour Georginio Wijnaldum, Barcelone n’a pas abandonné l’idée de se renforcer au milieu de terrain. Le 3e de Liga s’intéresse au joueur du Bayern Munich, Leon Goretzka. L’international allemand, décisif en fin de match mercredi dernier contre la Hongrie (2-2), est en fin de contrat en juin 2022. Joan Laporta pourrait profiter de cette situation pour convaincre plus facilement les différentes parties. Et ce n’est pas tout. Dans le secteur offensif, Ronald Koeman a craqué pour la révélation de cet Euro : Mikkel Damsgaard. Sur le banc contre la Finlande, le Danois 20 ans a gagné sa place contre la Belgique et ne l’a plus lâchée. Magnifique buteur contre la Russie, passeur contre le Pays de Galles, Damsgaard n’en finit plus d’impressionner. Le Barça suit ses performances de très près et pourrait bien entamer rapidement des négociations avec la Sampdoria.