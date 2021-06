Barça : C’est bouclé pour Messi, « se queda »

Dans : Liga.

Un an après avoir voulu claquer la porte coûte que coûte, Lionel Messi va prolonger son contrat au FC Barcelone.

Le numéro 10 sort pourtant d’une saison en demi-teinte, où il a réussi à souvent emmener son équipe vers la victoire grâce à ses exploits personnels, mais sans le jeu collectif qui fait le charme du Barça. Les résultats n’ont pas été non plus au rendez-vous, avec des échecs en Ligue des Champions face au PSG, et en Liga contre l’Atlético et le Real. Malgré cela, l’Argentin a été séduit par le discours du nouveau président, Joan Laporta, qui a tout fait pour le convaincre de rester. Les premiers pas du recrutement sont aussi prometteurs. Car si le Barça a manqué Wijnaldum, il a fait venir Garcia, Aguero et Depay, ce qui va tout de même donner du volume à l’effectif blaugrana. Des données qui ont donc poussé Lionel Messi à envisager progressivement de rester en Catalogne. Actuellement en Argentine, le sextuple Ballon d’Or a pris sa décision et a trouvé un accord pour un contrat de deux ans, comme évoqué par la radio catalane ce mercredi.

Le jour de ses 34 ans, il doit encore finaliser les derniers détails de son nouvel engagement, mais il sera bien barcelonais la saison prochaine, confirme Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato assure que Lionel Messi va s’engager jusqu’en juin 2023, avec un salaire étalé sur cinq ans pour ne pas faire exploser les finances du club. De dernières clauses restaient à boucler, mais l’annonce ne devrait pas tarder. Joan Laporta est particulièrement confiant, mais il presse néanmoins le clan Messi à boucler cette opération qui permettrait d’éviter les mauvaises surprises. En attendant, l’Argentin est à la Copa America, et a logiquement décidé d’attendre la fin de la compétition pour parler à ce sujet.