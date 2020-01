Mercato : Le Barça a peur de faire une offre pour Aubameyang

Dans : Mercato.

En grande difficulté sur le plan offensif malgré un effectif qui ne manque pas de talent en théorie, le FC Barcelone pourrait faire un gros coup pour inverser la tendance cet hiver.

Le géant catalan va tenter le coup pour faire signer Pierre-Emerick Aubameyang, qui se désespère à Arsenal. Les Gunners ne font clairement plus partie des ténors anglais, et prennent désormais place dans le ventre mou. De quoi lasser l’ancien buteur de Saint-Etienne et de Dortmund, qui se verrait bien filer à 18 mois de la fin de son contrat. Il ne reste plus beaucoup de temps, et le FC Barcelone va donc très rapidement tenter sa chance affirme The Telegraph. Jusqu’à une certaine limite toutefois.

En effet, le curseur est difficile à placer pour les « blaugrana », qui craignent de voir Arsenal demander 50 ME pour lâcher son attaquant vedette. Une somme jugée bien trop importante aux yeux des dirigeants espagnols, même si Aubameyang a été recruté par Arsenal pour 63 ME en janvier 2018.