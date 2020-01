Mercato : Lampard règle officiellement le cas Giroud

Dans : Mercato.

La mauvaise nouvelle est confirmée pour Olivier Giroud. Mécontent de son statut de remplaçant, ou plutôt de placardisé, l’attaquant français souhaitait quitter Chelsea cet hiver. Plusieurs clubs comme l’Inter Milan, la Lazio Rome et Tottenham se sont manifestés. Malheureusement pour l’ancien Gunner d’Arsenal, les Blues refusent de le libérer. Après la blessure du titulaire Tammy Abraham, Frank Lampard attendait l’arrivée d’un attaquant pour laisser l’international tricolore filer. Un renfort qui ne viendra pas, d’où la décision annoncée ce vendredi.

« Si Giroud va partir ? Non, a répondu le coach londonien. S'il est heureux de sa situation ? Pendant cette période des transferts, il a été incroyable en tant que professionnel et en tant qu'homme. On sait tous qu'il y a eu des intérêts, je me suis assis en conférence de presse et j'ai dit qu'il fallait que ce soit bon pour Olivier, pour moi et pour le club, et il a été parfait pendant cette période. J'ai un énorme respect pour lui en tant que joueur. Mais la réponse est non. » A l’approche de l’Euro 2020, Giroud devra gagner le plus de temps de jeu possible afin de conserver sa place en équipe de France.