Mercato : Lacazette pour oublier le flop Lemar à l'Atlético ?

Dans : Mercato.

Le nom d'Alexandre Lacazette a souvent été évoqué du côté de l'Atlético Madrid. Et c'est encore le cas, l'attaquant d'Arsenal semblant devoir bouger au prochain mercato.

Un an après avoir vu partir Antoine Griezmann au FC Barcelone, l’Atlético Madrid pourrait voir débarquer un autre attaquant français en la personne d’Alexandre Lacazette. Ce lundi, AS affirme que l’ancien lyonnais rejoindra les Colchoneros l’été prochain, Arsenal n’étant pas déterminé à le conserver. Pour Alexandre Lacazette, cet éventuel transfert à l’Atlético n’est finalement qu’un juste retour des choses puisqu’en 2017, avant de signer chez les Gunners, le buteur de l’OL devait rejoindre la formation entraînée par Diego Simeone. Cependant, l’Atlético Madrid avait été interdit de mercato par l’UEFA et le deal ne s’est pas fait, ce que Jean-Michel Aulas avait reconnu quelques mois plus tard.

Pour le quotidien sportif espagnol, si Alexandre Lacazette va rejoindre le récent tombeur de Liverpool en Ligue des champions, un joueur français s’apprête à faire ses valises de Madrid. Il s’agit bien évidemment de Thomas Lemar, qui n’a jamais réussi à convaincre du côté de l’Atlético, l’international tricolore arrivé pour 70ME en provenance de l’AS Monaco étant cette fois cité du côté de Manchester City. Thomas Lemar, dont le temps est réduit chez les Colchoneros devrait profiter du prochain mercato pour relancer une carrière qui tourne au ralenti.