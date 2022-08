Mercato : Laborde à Rennes, l'OM s'incruste !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Née il y a quelques jours, l'idée d'un échange entre le Niçois Amine Gouiri et le Rennais Gaëtan Laborde est maintenant bien réelle. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de Laborde à Nice mais le joueur est réticent, peut-être troublé par l'intérêt de l'OM à son égard.

Rennes et Nice sont devenus deux des principaux animateurs du mercato depuis quelques temps mais, en cette fin de mercato, cela est d'autant plus vrai. Il faut dire que les deux clubs sont à l'origine d'une opération de grande envergure, laquelle était totalement inattendue quelques semaines auparavant. Ils ont décidé d'échanger leurs attaquants, Amine Gouiri allant de Nice à Rennes et Gaëtan Laborde faisant le chemin inverse. L'idée plaît aux deux formations et à presque tous les acteurs du dossier. Seul, Gaëtan Laborde ralentit le processus.

L'OM vient se mêler du dossier Gouiri-Laborde

En effet, Foot Mercato a révélé ce mardi matin que Rennes et Nice étaient tombés d'accord pour un transfert de Laborde sur la Côte d'Azur. Une opération estimée à 20 millions d'euros. Toutefois, le problème c'est que le joueur n'a pas validé du tout ce transfert. Nice ne lui plairait-il pas ? Ou bien une autre destination s'offre à lui et celle-ci porte le nom de Marseille. L'OM vient de se porter candidat au recrutement de l'ancien montpelliérain et bordelais. Reste à trouver l'argent nécessaire.

En l'état actuel des choses, les finances marseillaises ne permettent pas à Pablo Longoria d'espérer acheter Gaëtan Laborde. Une seule solution pour le président de l'OM, vendre Bamba Dieng et Cédric Bakambu de toute urgence. Si tel est le cas, alors Marseille pourra venir jouer les trouble-fêtes dans le dossier avec comme carotte la Ligue des champions qu'il est le seul des trois clubs à disputer. Mais, dans le même temps, le départ d'Amine Gouiri vers Rennes est toujours à l'étude. Un transfert à 25 millions d'euros est envisagé. Le Niçois est prêt à partir ayant déjà prévenu ses coéquipiers azuréens. Cette opération reste liée à celle de Laborde et on imagine mal Nice se séparer de son joueur sans contrepartie pour son secteur offensif. Un problème à régler pour lequel cette fois-ci l'OM serait impuissant.