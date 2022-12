Mercato : La star surprise, c'est Adrien Rabiot

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après un été mouvementé, Adrien Rabiot a su mettre tout le monde d'accord grâce à un excellent début de saison avec la Juventus de Turin. Le milieu de terrain a surfé sur sa bonne forme et a réalisé une très bonne Coupe du monde. Plusieurs cadors européens souhaitent désormais le recruter.

Considéré comme indésirable cet été par la Juventus de Turin, Adrien Rabiot est finalement resté en Italie. Le milieu français a su attendre son heure pour briller. Désormais incontournable avec les Bianconeri, le joueur de 27 ans s'est imposé comme le patron de l'entrejeu de l'Équipe de France durant la Coupe du monde au Qatar. Ses performances ont tapé dans l'œil de plusieurs grandes équipes européennes. Il n'est pas exclu que l'ancien joueur du PSG quitte la Juventus durant le mercato hivernal. Selon les informations du Corriere dello Sport, le natif de Saint-Maurice est la priorité d'Antonio Conte à Tottenham. Le technicien italien est séduit par les qualités de Rabiot et veut faire de lui le nouveau leader du milieu de terrain chez les Spurs.

Rabiot est déjà la star du mercato hivernal

Le média italien affirme également que bien que les Spurs soient les plus avancés dans le dossier Rabiot, ils ne sont pas les seuls puisqu’Arsenal, Liverpool, Newcastle, le Bayern Munich, le FC Barcelone et le PSG sont également intéressés par l'international français (35 sélections). Adrien Rabiot est déjà l'un des joueurs les plus convoités du mercato alors que celui-ci n'a pas encore ouvert. Reste à savoir si la Juventus de Turin acceptera de lâcher son milieu de terrain. La Vieille Dame souhaite se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et remporter l'Europa League. Pour le moment, Rabiot est l'un des grands artisans de la remontée de l'équipe turinoise en championnat. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club italien, Rabiot est évalué à 18 millions d'euros par le site Transfermarkt.