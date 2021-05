Mercato : La première folie de Mourinho, 20 ME pour De Gea

Dans : Mercato.

Toujours titulaire à Manchester United, David De Gea est pourtant considéré comme une déception par les supporters depuis quelques temps.

Résultat, le portier espagnol ne sera pas retenu en cas d’offre. Mais jusqu’à présent, c’était son tarif très prohibitif qui empêchait l’Espagnol de prendre la poudre d’escampette. Mais à deux ans de la fin de son contrat, les Red Devils veulent faire bouger les lignes et se montrent désormais beaucoup moins gourmand. Le Board compte faire de la place pour le jeune Dean Henderson, et écoutera donc les offres pour De Gea. Cela tombe bien, plusieurs clubs sont sur les rangs avec la Juventus, qui a besoin d’un nouveau gardien, et l’Atlético de Madrid, en cas de départ de Jan Oblak.

Mais, avec un nouveau manager tout juste arrivé, l’AS Roma débarque en force dans ce dossier, affirme TodoFichajes. José Mourinho, ancien entraineur de Manchester United, est persuadé de pouvoir récupérer l’Espagnol, et pour un prix intéressant. En effet, un moment évalué à 80 ME, De Gea serait désormais disponible pour un peu plus de 20 ME. A 30 ans, celui qui s’est révélé avec l’Atlético de Madrid pourrait ainsi découvrir un nouveau championnat après 10 ans en Premier League. Et sur le plan purement financier, Manchester United ferait une opération blanche, le club anglais ayant déboursé 20 ME pour le faire venir d’Espagne il y a 10 ans de cela.