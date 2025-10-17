Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi

En grande difficulté à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi ne parvient toujours pas à relancer sa carrière. En cas d’offre satisfaisante, l’attaquant français ne sera probablement pas retenu cet hiver. Une situation intéressante pour plusieurs pensionnaires de Ligue 1 prêts à tenter le pari.

Souvent en réussite dans le choix de ses buteurs, et notamment lorsqu’il vient piocher en Ligue 1 , l’Eintracht Francfort s’est manifestement trompé avec Elye Wahi. Contrairement à Randal Kolo Muani et à Hugo Ekitike, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas remplir les caisses du club allemand. C’est un véritable fiasco depuis son arrivée l’hiver dernier. Entre ses 11 matchs disputés lors du précédent exercice, plus ses 8 apparitions cette saison, l’avant-centre de 22 ans n’a inscrit qu’un seul petit but, c’était lors d’un succès (5-0) en Coupe d’Allemagne contre les amateurs du FV Engers (cinquième division).

Wahi a encore la cote

Son cas commence vraiment à inquiéter l’Eintracht Francfort, indiquait Sky Allemagne en début de semaine, en évoquant un départ peu probable cet hiver. L’écurie de Bundesliga n’imagine sans doute pas récupérer les 26 millions d’euros investis sur Elye Wahi. Et ce malgré les premières sollicitations révélées par Ekrem Konur. Selon le journaliste, Strasbourg, le Paris FC, l’OGC Nice et d’autres formations de Ligue 1 s’intéressent au Français. Une cote inespérée tant l’attaquant formé à Montpellier s’enfonce depuis plusieurs années.

Avant son bref passage raté à l’Olympique de Marseille, l’international Espoirs tricolore avait déjà déçu le Racing Club de Lens malgré quelques bonnes performances trop rares. Il faut croire que de nombreux décideurs français croient toujours en son potentiel. Une chose est sûre, ce n’est pas grâce au directeur sportif marseillais Medhi Benatia qui avait donné un portrait peu flatteur du joueur notamment critiqué pour son implication au quotidien. Dans quelques mois, Elye Wahi aura peut-être l’occasion de lui répondre sur le terrain.