Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi

je pense que c est un bon joueur. peut etre qu avec Aubam avec lui l aurait aidé grandir. toujours de l espoir
Tout le monde ment sauf toi et tes comptes en bois RIRES Tes fuites et tes excuses rocambolesques pour te défiler en dit long sur ton ADN MORT DE RIRE
Essai de gagner un titre majeur cette annee ...depuis 15 ans tu attends. ..oui c est long
il ne fera plus jamais une saison comme la derniere tout le monde le sait ultra realiste, voir plus. comme le but a Marseille ou celui a Arsenal qd il veut tirer au premier et ca part deuxieme petit filet. y a 1 an jour pour jour il tuait des pigeons.....
tkt. Johnny aussi. ;)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🚨🆕 #EintrachtFrankfurt 🇫🇷 Eintracht Frankfurt could sell Elye Wahi this January. 💸The €26M signing hasn’t lived up to expectations. 👀Strasbourg, OGC Nice, Paris FC & other Ligue 1 clubs are in the race.