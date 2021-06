Mercato : La Juve hésite entre Tolisso et Locatelli

Dans : Mercato.

Très convaincant en match de préparation avec la France, Corentin Tolisso confirme son retour au premier plan après une saison marquée par de sérieux problèmes physiques.

Malgré cette bonne forme, le milieu de terrain n’est pas certain d’être titulaire à l’Euro, Didier Deschamps semblant lui préférer Adrien Rabiot pour compléter le milieu composé de N’Golo Kanté et Paul Pogba. En plus de cela, l’ancien lyonnais doit gérer son avenir, qui s’annonce plus compliqué que prévu. En effet, le Bayern Munich ne compte pas le prolonger, et préférera même le vendre cet été, à un an de la fin de son contrat. Cela tombe bien, la Juventus s’est rapprochée de lui, fait savoir Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien annonce de premiers contacts entre le clan Tolisso et la Vieille Dame. Max Allegri a déjà donné son accord à l’arrivée de l’international français, qui est lui-même intéressé par l’idée de rejoindre le géant turinois.

Toutefois, la suite pourrait être plus compliquée, puisque la Juventus a fait de Manuel Locatelli la priorité à ce poste de relayeur, et espère trouver un accord avec Sassuolo pour faire venir l’international italien. Si cela devait être le cas, alors la venue de Corentin Tolisso ne serait plus du tout perçue comme séduisante par la Juventus. Cela risque donc d’être une affaire de gros sous, surtout que Sassuolo demande quasiment 35 ME pour Locatelli, qui peut continuer à voir sa valeur grimper pendant l’Euro. De son côté, l’ancien de l’OL arrive donc à un an de la fin de son contrat, ce qui fait que son prix a baissé à 20 ME environ. Loin des 41 ME dépensés par le Bayern pour le faire venir de Lyon en 2017.