All : Le Bayern Munich se rend à l’évidence, Tolisso est un flop

Recruté pour 47 millions d’euros en 2017, le Français Corentin Tolisso ne s’est jamais vraiment installé dans le onze du Bayern Munich. Ses dirigeants ont fini par perdre espoir et seraient prêts à le revendre à perte.

Si Corentin Tolisso n’a débuté que six matchs en Bundesliga cette saison, ce n’est pas seulement à cause de ses pépins physiques. Le milieu de terrain n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années mais cette fois, ce sont bien les choix de l’entraîneur Hans-Dieter Flick qui l’éloignent de l’équipe type du Bayern Munich. Il faut dire que les titulaires Joshua Kimmich et Leon Goretzka forment un duo complémentaire dans l’entrejeu. Leur rendement apparaît assez nettement supérieur à celui du Français qui a fini par perdre la confiance de ses dirigeants. En effet, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais alimente de plus en plus la rubrique mercato. Preuve que le Bayern Munich est prêt à s’en séparer cet hiver.

Le quotidien allemand Bild confirme la tendance et apporte une précision peu flatteuse pour le principal intéressé. Alors que son arrivée avait coûté 47 millions d’euros en 2017, soit le plus gros transfert de l’histoire du club bavarois à l’époque, le champion d’Allemagne serait désormais prêt à le revendre pour un montant inférieur. Au-delà du contexte sanitaire, le vainqueur de la Ligue des Champions a visiblement accepté l’idée que la valeur de son joueur avait baissé sur le marché des transferts. Le Bayern Munich pourrait tout de même récupérer un montant non négligeable puisque l’international tricolore de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2022, intéresserait le Paris Saint-Germain et Manchester United.