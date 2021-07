Mercato : L’OM et le LOSC s’affrontent pour une pépite

Dans : Mercato.

Toujours à la recherche de jolis coups sur le marché des transferts, l’OM et le LOSC s’intéressent de près à un grand espoir du football belge.

Même si Luis Campos a fait ses valises avec Gérard Lopez la saison dernière, Lille garde toujours un oeil sur les jeunes pépites du football mondial. Ce qui se confirme à nouveau avec Noah Sadiki. À 16 ans, le milieu de terrain est dans le viseur des plus grands clubs européens. Révélé aux yeux des recruteurs lors de la Kevin De Bruyne Cup en 2019, quand il avait notamment inscrit un triplé contre le PSG avec Anderlecht, le Belge est encore suivi par le Bayern Munich, le FC Barcelone et Chelsea. Mais c’est bien en France que la pépite des Mauves pourrait poursuivre sa carrière, alors que son club formateur tente de le retenir durant ce mercato estival.

Lille devant l’OM dans le dossier Noah Sadiki

« Anderlecht tente de lui faire parapher un contrat professionnel, mais fait face à la rude concurrence de Lille et du VfL Wolfsbourg. Le prometteur milieu a même déjà visité les installations du LOSC au Domaine de Luchin pour se faire une idée plus concrète du projet des Dogues. L’Olympique de Marseille, alléché par la perspective d'attirer un tel espoir sans avoir à débourser d'indemnité de transfert, s'est également mis sur le coup », peut-lire sur Foot Mercato, qui montre que l’OM et le LOSC ont intégré la cour des grands grâce à leurs scouts. Que ce soit Pablo Longoria à Marseille ou Olivier Létang à Lille, les présidents font tout leur possible pour assurer l’avenir à moyen et long terme de leur club. Et cela passe par le recrutement des futures stars de demain, comme ce fameux Noah Sadiki, qui sera peut-être appelé à devenir le nouveau De Bruyne. Et pourquoi pas en L1 ?