Mercato : L'OM et l'OL en alerte, le feuilleton Lacazette s'accélère !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, deux clubs français ont été cités dans le dossier Alexandre Lacazette : son ancien club de l’OL bien sûr mais également l’OM.

En cas de départ d’Arkadiusz Milik, qui n’entretient pas une relation formidable avec Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par la perspective de recruter Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal à la fin de la saison. L’Olympique Lyonnais, qui souhaite retrouver son ADN et qui veut s’appuyer sur des joueurs du cru pour les saisons à venir, est également intéressé. Lacazette est même une priorité de Jean-Michel Aulas, qui songe par ailleurs à Corentin Tolisso pour renforcer les rangs de l’OL. Mais dans le dossier Alexandre Lacazette, c’est encore Arsenal qui a la main, les Gunners ayant la possibilité de prolonger le contrat de l’international français. A ce sujet, le suspense va bientôt prendre fin puisque l’entraîneur londonien Mikel Arteta a annoncé que l’avenir de l’ex-buteur de l’OL avait été acté en interne.

Arsenal va annoncer sa décision pour Lacazette

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

« Je vais parler aux trois joueurs (Nketiah, Elneny et Lacazette, en fin de contrat), maintenant ou demain, et après ça, nous devrons commencer à bouger. Mais nous avons les idées claires sur ce que nous voulons faire, a déclaré le coach d’Arsenal. Leur avenir a été décidé mais il est très difficile de le communiquer. Le faire plus tôt, dans un sens ou dans l'autre, avec trois situations comme celles-là, aurait été très, très maladroit » a lancé Mikel Arteta après la victoire des Gunners contre Everton lors de la dernière journée de Premier League. Reste maintenant à connaître la décision d’Arsenal pour Lacazette alors que selon les derniers échos, les Gunners ne voulaient pas offrir de bail de longue durée à son attaquant, ce que ce dernier réclamait pour prolonger. En cas de départ libre, l’OM et l’OL pourraient se livrer une énorme lutte pour l’un des attaquants les plus chevronnés de ces dix dernières années en Ligue 1. Avec des arguments de chaque côté : la Ligue des Champions pour Marseille et le cœur pour Lyon.