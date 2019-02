Mercato : L'OM et Aulas en rêvent, il est enfin prêt à dire oui !

Dans : Mercato, OL, OM, Premier League.

Très régulièrement depuis deux ans maintenant, un retour en France est évoqué pour Olivier Giroud.

Mais l’international français s’est pour l’instant toujours accroché à la Premier League, au risque d’être remplaçant à Arsenal ou Chelsea. Néanmoins, la mauvaise période des Blues et son statut inamovible de remplaçant ont fait évoluer la position de l’attaquant tricolore. Car dans un entretien accordé à beIN SPORTS, Olivier Giroud a reconnu qu’un come-back en France était désormais envisageable. Jean-Michel Aulas, qui a récemment avoué qu’il rêvait de le recruter à l’OL, est prévenu.

« Je n'ai jamais exclu un retour en France, j'ai de très bons souvenirs de la Ligue 1 avec Montpellier. Et sûrement, un jour je reviendrai en France, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas où. Je sais que plusieurs clubs sont intéressés et si je suis libre en juin, j'aurais le choix et j'espère faire le bon choix comme je l'ai toujours fait » a confié Olivier Giroud, ouvrant en grand la porte à un come-back en France. Pour rappel, Marseille s’était également intéressé à lui l’été dernier. Avant finalement de ne recruter personne, puis de miser sur Mario Balotelli au mois de janvier.