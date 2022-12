Mercato : L'OM dérangé par Rennes sur un buteur

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Alors que la Ligue 1 vient de reprendre après une trêve internationale, l'OM se prépare à passer à l'action dès l'ouverture du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Pablo Longoria a déjà ciblé un attaquant français mais un autre club de l'élite débarque dans le dossier.

Depuis le départ de Christophe Galtier de l'OGC Nice cet été, Andy Delort ne semble plus être dans les meilleures dispositions sur la Côte d'Azur. Celui qui a inscrit 18 buts la saison passée avec les Aiglons est en froid avec sa direction. L'ancien buteur de Montpellier souhaite obtenir une revalorisation salariale, ce que refusent catégoriquement les dirigeants niçois. L'OM est donc prêt à profiter de cette situation conflictuelle et recruter le buteur de 31 ans lors du mercato hivernal. Néanmoins, les Phocéens ne sont pas les seuls à être intéressés par l'international algérien (13 sélections) puisque le Stade Rennais est également sur le dossier et s'est déjà rapproché du Gym pour un transfert.

Rennes passe devant l'OM sur Delort

Selon les informations du Quotidien du sport, les Rennais étudient sérieusement la possibilité de l'arrivée d'Andy Delort. En cas de départ de Martin Terrier, l'ancien joueur des Tigres UANL sera la priorité du club breton. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Andy Delort est évalué à 12 millions d'euros. Rennes pourrait ainsi recruter le natif de Sète pour un coup moindre. L'OM devra se montrer plus persuasif pour réussir à convaincre les dirigeants rennais et Delort de réaliser une transaction avec les Phocéens. Actuellement quatrième de la Ligue 1, Marseille a pour objectif de terminer sur le podium du championnat à la fin de la saison et de remporter la Coupe de France. Le Stade Rennais qui est l'un de ses principaux concurrents est en train de prendre une option sur le marché des transferts.