Mercato : L'OM attend Jordan Veretout, la place est chaude

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne associe l’OM à Jordan Veretout dans l’optique du prochain mercato.

Jordan Veretout pour succéder à Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille, c’est une chanson qui commence à tourner en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Et pour cause, la presse italienne a régulièrement évoqué l’intérêt de Pablo Longoria pour le milieu de terrain de l’AS Roma, élément incontournable de José Mourinho en début de saison au point d’être sélectionné en Equipe de France mais qui a perdu de son influence et de son importance à la Roma au fil des mois. La rumeur Jordan Veretout à l’OM plait globalement aux supporters olympiens, qui verraient d’un bon œil la venue d’un international tricolore mais jusqu’à présent, cette information italienne n’avait pas vraiment trouvé de confirmation en France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Veretout a la cote à Marseille

C’est désormais chose faite puisque selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille est bel et bien intéressé par le profil de Jordan Veretout. Le média spécialisé dévoile que Pablo Longoria est venu aux renseignements l’été dernier sans pour autant avoir transmis d’offre à la Roma. Depuis, l’Olympique de Marseille ne s’est plus manifesté pour recruter Jordan Veretout. Faut-il en conclure que Pablo Longoria songeait à l’ancien Nantais avant de recruter Matteo Guendouzi, et qu’il n’en fait plus aujourd’hui une cible pour l’OM malgré le potentiel départ de Boubacar Kamara ? Quoi qu’il en soit, l'intérêt du club phocéen existe mais dans le cas où Marseille viendrait à rouvrir ce dossier, la concurrence serait démentielle. Et pour cause, Foot Mercato indique que l’AC Milan et l’Inter Milan sont également très attentifs à la situation de Jordan Veretout, sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024 mais qui demandera sans doute à partir si sa situation personnelle ne s’arrange pas sous les ordres de José Mourinho d’ici au mois de juin prochain.