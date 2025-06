Mercato ‍: L'OL et le LOSC se battent pour une machine à passes décisives

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Alors que le mercato estival ne fait que commencer, l’Olympique de Marseille et le Lille OSC s’écharpent déjà sur le dossier de Serginho, un ailier cap-verdien qui joue au Danemark.

La saison prochaine, Marseille et Lille représenteront fièrement le football français en Coupes d’Europe. Mais si le LOSC a brillé en Ligue des Champions lors du dernier exercice, ce sera au tour de Marseille de tenter de réaliser des exploits en C1 face aux grosses formations européennes, tandis que Lille tentera d’aller le plus loin possible en Europa League. En attendant la saison prochaine, les deux clubs se retrouvent à la lutte sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du média Jeunes Footeux, l’OM et le LOSC ont une cible commune cet été : Serginho.

Un bon coup à tenter pour quelques millions d’euros ?

🚨🇨🇻 Serginho aurait décliné une offre ambitieuse d’Al Wasl 🇦🇪, selon @FabrizioRomano.



En préférant poursuivre son développement en Europe 🌍 et s’y imposer au plus haut niveau. 🔥 pic.twitter.com/lN7KwXauvR — Les Requins Bleus🇨🇻 (@LesRequinsBleus) June 8, 2025

Encore méconnu du grand public, cet ailier droit de 24 ans a brillé cette saison sous le maillot du Viborg FC. Auteur de 6 buts et de 20 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant cap-verdien a marqué les esprits. Disposant d’un contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de D1 danoise, le joueur formé au Benfica pourrait être la bonne affaire à saisir pour les clubs de Ligue 1 durant ce mercato estival. S’il est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Serginho pourrait être disponible pour un montant un peu plus élevé, mais largement dans les cordes de clubs comme Marseille ou Lille. Pas sûr toutefois que l’OM tentera un tel pari, même pour en faire la doublure de Mason Greenwood. Autant dire que le LOSC pourrait avoir un avantage dans un dossier, surtout que Serginho vient de repousser une approche du Moyen Orient pour poursuivre sa carrière dans un grand championnat européen... comme la Ligue 1 ?