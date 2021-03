Mercato : L’OL barre la route du PSG pour Depay !

Dans : Mercato.

Dans un contexte économique difficile, le PSG ne crache pas sur l’opportunité de recruter Memphis Depay (OL) pour zéro euro.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur des Gones. Dans une interview accordée au Parisien la semaine dernière, Jean-Michel Aulas confiait cependant que l’OL avait toujours un mince espoir de prolonger Memphis Depay sur le gong. « Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts en championnat cette saison. La proposition restera là, et si nous sommes champions, pourquoi pas ? » s’était interrogé le patron de l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations de Todo Fichajes, l’offre de Jean-Michel Aulas a bien semé le doute dans l’esprit de Memphis Depay, tiraillé entre trois possibilités : rester à Lyon, relever le challenge proposé par le PSG ou attendre un appel du FC Barcelone.

Moins cher que Messi pour le PSG

Toutes les options sont sur la table et pour l’heure, difficile de savoir celle qui sera retenue par Memphis Depay. Ce qui est en revanche de plus en plus certain, c’est que le Paris SG a bien passé la seconde pour s’octroyer les services de l’attaquant néerlandais de l’OL. Et pour cause, le média affirme que le PSG a « pris les devants » pour convaincre Memphis Depay de rallier la capitale française cet été, en échange d’une belle prime à la signature. Leonardo estime que l’ex-buteur de Manchester United pourrait être complémentaire avec Neymar et Kylian Mbappé en attaque. De plus, sa signature serait bien moins onéreuse que celle de Leo Messi et pourrait laisser des liquidités au PSG pour négocier avec Everton la signature d’un certain Moise Kean, encore auteur d’un match de haute volée à Lyon dimanche soir (2-4). Plus que jamais, le dossier Memphis Depay bat son plein et à la surprise générale, c’est vers un duel OL-PSG que l’on se dirige pour l’avenir du Néerlandais.