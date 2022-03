Mercato : L'OL a bien bossé, la Juventus débarque

Prêté par Chelsea et auteur d'une bonne saison, Emerson Palmieri fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais. L'arrière gauche italien aura plusieurs destinations possibles cet été dont une en Italie, chez la Juventus.

Il a été la bonne trouvaille de la saison par l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival. Un si bon coup que d'autres grands clubs européens souhaitent se mettre à la table pour enrôler Emerson Palmieri. Prêté pour toute la saison aux pensionnaires du Groupama Stadium, l'italo-brésilien doit retourner à Chelsea dès la fin de son bail avec l'OL mais les Rhodaniens ne diraient pas non pour conserver l'arrière gauche de 27 ans. Le défenseur transalpin est devenu un titulaire indiscutable dans la formation de Peter Bosz. Depuis qu'il a posé ses valises à Lyon, le latéral a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues. Mais pour garder son joueur champion d'Europe la saison dernière avec Chelsea puis avec l'Italie, Jean-Michel Aulas devra batailler face à un grand d'Europe, la Juventus.

🚨🥇| #AlexSandro will leave in the summer. A discussion with his entourage is expected in the coming days to outline a strategy that can please everyone. #Wijndal of AZ Alkmaar the favorite to replace him, but watch out for Emerson #Palmieri.



[@86_longo]