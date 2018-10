Mercato : L'Atlético adore ces deux attaquants supersoniques de L1 !

Dans : Mercato, Liga, Ligue 1, Bordeaux, OGCN.

Cet été, l’Atlético Madrid s’est déjà bien renforcé en s’attachant les services d’un joueur comme Thomas Lemar dans le secteur offensif. Mais la cellule de recrutement des Colchoneros veille en permanence à ne rater aucun talent. Et visiblement, Diego Simeone a demandé à ses scouts de lui trouver un attaquant très rapide, profil très rare dans l’effectif madrilène. Ainsi selon Mercato365, deux joueurs de Ligue 1 auraient tapé dans l’œil des émissaires de l’Atlético Madrid.

Très efficace en ce début de saison avec les Girondins de Bordeaux, François Kamano figurerait notamment sur les tablettes du géant espagnol. « Selon certaines indiscrétions, les Colchoneros ont une nouvelle fois dépêché un émissaire pour suivre l’international guinéen – qui est sous contrat jusqu’en juin 2020 – lors de l’affiche de dimanche contre Nice » explique le média, qui cite le nom d’un autre joueur de Ligue 1 : Allan Saint-Maximin. Moins efficace mais tout aussi déroutant, l’ancien ailier du Sporting Club de Bastia figure dans le viseur de plusieurs clubs européens. Par ailleurs, on apprend que Newcastle, Séville et Rome étaient représentés au Matmut Atlantique dimanche pour assister au match entre Bordeaux et Nice.