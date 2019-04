Mercato : L'ASSE et Lille s'arrachent ce buteur de 17 ans !

Dans : Mercato, ASSE, LOSC, TFC.

Le mercato approche et forcément, les clubs de Ligue 1 sont déjà en mode prospection afin de renforcer leur effectif.

Du côté de Lille, Saint-Etienne et Toulouse, on a visiblement une piste commune puisque selon les informations de L’Equipe, les trois clubs de Ligue 1 ont récemment supervisé Abdul Faissal Tapsoba, lequel est promis à un bel avenir à seulement 17 ans. International U20 avec la Côte d’Ivoire, le buteur de l'ASEC Mimomas a inscrit 10 buts cette saison.

Et à en croire le quotidien national, son départ cet été est acté, et ne fait plus aucun doute. Outre les Verts, le LOSC et le TFC, le Red Bull Salzbourg est intéressé. Réputé pour sa capacité à attirer des jeunes talents très prometteurs, le club autrichien sera assurément un concurrent de poids pour les clubs de Ligue 1 dans ce dossier. Reste à voir qui parviendra à rafler la mise…