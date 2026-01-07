Mercato : Kalimuendo remplace Wahi à Francfort

ICONSPORT_279660_0077

En discussion depuis plusieurs jours, Nottingham Forest et Francfort ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat d’Arnaud Kalimuendo.
Transféré par Rennes à Nottingham Forest l’été dernier, Arnaud Kalimuendo n’a pas réussi à s’imposer en Premier League. L’ancien attaquant du RC Lens ou encore du Paris Saint-Germain va toutefois vite rebondir. En effet, l’international espoirs français s’apprête à découvrir la Bundesliga. A en croire les informations de RMC et de son spécialiste Fabrice Hawkins, un accord total a été trouvé entre l’Eintracht Francfort et Nottingham Forest pour le prêt avec une option d’achat à 30 millions d’euros d’Arnaud Kalimuendo.
La signature de l’ancien Rennais en Allemagne est attendue dès ce mercredi après-midi, comme l’a confirmé Florian Plettenberg de Sky Sports en Allemagne. Francfort mise donc une nouvelle fois sur un attaquant français pour compenser le départ d’Elye Wahi, prêté à Nice il y a quelques jours et buteur contre Strasbourg pour son premier match en Ligue 1 sous le maillot des Aiglons samedi soir (1-1).
