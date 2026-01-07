Mercato : Kalimuendo remplace Wahi à Francfort

C'est vrai aussi. Je vous souhaite de le garder qu'il respecte le club. Il avait "trahi" Sochaux pour signer a l'OM il y a 18 mois donc c'est plus le genre mercenaire mais c'est un super joueur a son âge donc ça vaudrait la peine de le garder
Ok 👍
mec toi tu es comme greg sboob pas envie de debattre avec toi sombre merde
je parlais pas de toi mec
ho le csc enorme tu es meme parfois voir souvent l e1 er a commenter les post de lyon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
❗️Arnaud Kalimuendo va quitter Nottingham Forest et signer en prêt avec une option d’achat de 30M€ à Francfort. Signature cet après-midi. L’attaquant a passé sa visite médicale ce matin comme l’explique @Plettigoal Kalimuendo va compenser le départ d’Elye Wahi à Nice en prêt