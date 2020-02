Mercato : Juve, Real, Raiola met un coup de pression sur Pogba

Dans : Mercato.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021, Paul Pogba réalise une saison presque blanche en Premier League.

Et pour cause, le champion du monde 2018 n’a disputé que 7 matchs de Premier League, un total famélique à ce moment de l’année et alors que se profile l’Euro dans moins de cinq mois. Assurément, l’été 2020 sera celui de tous les dangers pour Paul Pogba, qui va devoir retrouver du rythme pour disputer le championnat d’Europe avec la France, mais qui va également devoir se poser les bonnes questions au sujet de son avenir. Car sans aucun doute, « La Pioche » veut quitter Manchester United. Mais il aura l’embarras du choix concernant son futur club.

Le Real Madrid et la Juventus Turin sont les deux clubs régulièrement cités pour accueillir Paul Pogba. En marge du match entre la Juve et le Milan AC jeudi soir en Coupe d’Italie (1-1), l’agent de l’international français, Mino Raiola, a donné un léger avantage à la Vieille Dame. « Comme pour Ibra (revenu à Milan cet hiver, ndlr), l'Italie est aussi une deuxième maison pour Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l'Euro... Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s'échapper maintenant si les choses ne vont pas bien » a indiqué l’agent de Paul Pogba, pour qui tout est possible concernant l’avenir de son poulain. D’autant que selon plusieurs médias anglais, Manchester United peut activer à tout moment une clause rajoutant automatiquement une année supplémentaire dans le contrat de Pogba, ce qui le lierait aux Red Devils jusqu’en 2022…