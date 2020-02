Ita : Ça discute avec la Juve, Dybala met Pogba dans l’affaire

Dans : Mercato.

Proche de Paul Pogba pendant leur saison commune à la Juventus Turin, Paulo Dybala aimerait beaucoup retrouver le Français. L’attaquant a donc soumis l’idée à ses dirigeants.

A moins d’un improbable revirement de situation, on ne voit pas comment Paul Pogba pourrait rester à Manchester United l’été prochain. Le milieu de terrain, retenu ces derniers mois, passe son temps à l’infirmerie et ne répond pas aux attentes lors de ses rares apparitions. A priori, le Real Madrid n’en fait plus une priorité, mais un autre cador européen pourrait tenter de le récupérer.

En effet, la Juventus Turin envisage à nouveau de recruter le Français. La Vieille Dame pourrait même être poussée à se lancer sur ce dossier. Car selon le quotidien italien Tuttosport, Paulo Dybala a glissé le nom de son ami à la direction. Alors qu’il semblait proche de la sortie l’été dernier, l’attaquant argentin serait désormais sollicité pour la prolongation de son contrat qui expire en 2022. « J'aimerais bien rester, je suis bien ici, a-t-il confié au Guardian. Mais tout dépend du club, les dirigeants me diront ce qu'ils veulent faire. »

Pogba manque à Dybala

En réalité, Dybala voudrait connaître le projet de la Juve et savoir si le champion d’Italie compte récupérer Pogba. Pour « la Joya », ce serait un argument favorable pour la signature de sa prolongation, de même que les 10 M€ de salaire annuel proposé. Rappelons que les deux joueurs s’entendaient bien à Turin. Récemment, Dybala a même confié qu’il aimerait rejouer avec l’international tricolore afin de trouver de nouvelles célébrations pour leurs buts. La Juve sait ce qui lui reste à faire…