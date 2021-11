Mercato : Junior Sambia, un nouveau duel OM-OL ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après plusieurs saisons dans l’ombre, Junior Sambia est aujourd’hui un titulaire indiscutable aux yeux d’Olivier Dall’Oglio à Montpellier.

Définitivement reconverti à un poste de latéral droit, le milieu de terrain de formation réalise un début de saison très convaincant au MHSC. Aligné à onze reprises sur treize matchs de Ligue 1 en 2021-2022, Junior Sambia prend de l’épaisseur au sein de cette équipe montpelliéraine et logiquement, sa cote augmente sur le marché des transferts. En effet, alors que son contrat avec Montpellier expire en juin prochain, Junior Sambia commence à être courtisé dans l’optique du prochain mercato. Et selon les informations de Jeunes-Footeux, de grosses écuries de Ligue 1 sont attentives aux prestations de Junior Sambia puisque l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ainsi que Lille suivraient la situation de l’ancien milieu de terrain de Niort avec attention.

Pour les dirigeants de Montpellier, l’objectif est bien sûr de parvenir à prolonger le contrat de Junior Sambia afin de le conserver ou dans le pire des cas afin de le vendre et ainsi de toucher une indemnité de transfert. Mais il y a quelques jours, le président Laurent Nicollin avait expliqué que Montpellier était encore loin de trouver un accord avec l’entourage de Junior Sambia en raison des demandes salariales excessives du joueur pour le moment. « Pour Junior, on en rediscutera. Les demandes financières étaient assez excessives la dernière fois de la part de son agent. Si on peut le prolonger, ce sera avec un grand plaisir mais on en est très loin car on n'a pas les moyens financiers pour » a lancé le patron du MHSC lundi sur l’antenne de France Bleu. Il faudra donc attendre encore quelques semaines pour connaitre l’épilogue de ce feuilleton. Une chose est certaine, dans le cas où le MHSC ne trouverait pas de solution pour prolonger Junior Sambia, des cadors de Ligue 1 feront le maximum pour en profiter.