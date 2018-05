Mercato : Jamais rassasié, City pose 80ME sur Mahrez !

Dans : Mercato, Premier League.

En janvier dernier, les dirigeants de Manchester City étaient proches de s’offrir Riyad Mahrez au mercato.

Mais finalement, Leicester s’était opposé au départ de l’international algérien en plein milieu de la saison. Cet été, la donne sera forcément différente et l’attaquant de 27 ans pourrait enfin quitter les Foxes, lui qui fait le forcing depuis longtemps pour découvrir de nouveaux horizons. Et selon les informations du Daily Mail, il y a de fortes chances que Riyad Mahrez, qui ne disputera pas la Coupe du monde avec l’Algérie, rejoigne Manchester City avant la fin de la semaine.

Mahrez, priorité n°1 de Guardiola ?

Selon le média anglais, un transfert de plus de 80ME est envisageable pour Riyad Mahrez. Et pour cause, Pep Guardiola aurait fait du gaucher sa « priorité n°1 » de l’intersaison. Pourtant, le Catalan n’est pas dépourvu de joueurs dans ce secteur de jeu puisqu’il peut déjà compter sur Bernardo Silva, Sterling, David Silva, Sané ou encore De Bruyne. Selon toute vraisemblance, le meilleur joueur de l’année 2016 en Premier League viendra donc s’ajouter à cette armada offensive déjà impressionnante et qui a pulvérisé le championnat anglais en 2017-2018...