Mercato : Jackpot, Strasbourg vend Fofana 15 ME à Monaco

Dans : Mercato.

Sous contrat avec le Racing Club de Strasbourg jusqu’en juin 2023, Youssouf Fofana va quitter l’Alsace pour l’AS Monaco au mercato hivernal.

Priorité de Robert Moreno pour renforcer son milieu de terrain au mois de janvier, le natif de Paris va poursuivre la saison en Principauté. En effet, RMC annonce ce mardi qu’un accord de principe a été trouvé entre l’ASM et le Racing Club de Strasbourg pour un transfert avoisinant les 15 ME. Les discussions se poursuivront cet après-midi entre l’entourage de Youssouf Fofana et la direction monégasque pour entériner un accord qui ne fait toutefois pas beaucoup de doutes. Il s’agit là d’une jolie vente pour le Racing Club de Strasbourg, Youssouf Fofana n’ayant disputé que 40 matchs en professionnels depuis le début de sa carrière.