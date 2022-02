Mercato : Haaland lance un énorme Clasico

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Convoité par les plus grands clubs en Europe, Erling Haaland aurait une nette préférence pour la Liga. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid et le FC Barcelone qui devraient se livrer une grande bataille pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Quel maillot portera Erling Haaland la saison prochaine ? A priori, ça ne sera plus celui du Borussia Dortmund. Mis sous pression par ses dirigeants qui veulent connaître sa décision, l’attaquant de 21 ans n’a toujours rien annoncé. Mais il se murmure que le Norvégien, déjà désireux de partir l’été dernier, reste déterminé à franchir un nouveau cap dans sa carrière. D’autant que son équipe ne semble pas suffisamment armée pour remporter les titres qu’il désire. C’est pourquoi les plus grands clubs européens se sont renseignés pour connaître les conditions de son transfert.

Le Paris Saint-Germain ferait partie de la longue liste de courtisans, les Parisiens étant dans l’obligation d’envisager un avenir sans Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid à la fin de son contrat l’été prochain. Seulement voilà, Sport confirme la tendance selon laquelle Erling Haaland souhaite rejoindre le championnat espagnol. C’est effectivement la réponse que son clan aurait donnée à Manchester City. Autrement dit, le Norvégien a lancé une bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui connaissent tous les deux les exigences financières des différentes parties.

Il faudra déjà payer la clause libératoire de l’attaquant fixée à 75 millions d’euros. Mais aussi s’entendre avec le joueur sur le plan salarial, sans compter la commission à 50 millions d’euros que se partageront l’agent Mino Raiola et le père de l’avant-centre. Reste à savoir quel projet sera choisi. D’un côté, le Real Madrid veut inaugurer le Stade Santiago Bernabéu rénové avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et de l’autre, le Barça, qui souhaite évidemment stopper son rival, veut placer le géant norvégien au centre de son projet. Un feuilleton essentiel pour l'avenir de la Liga.