Mercato : Haaland grille Mbappé, le Real l'attend

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Recruté pour seulement 60 millions d'euros par Manchester City cet été, Erling Haaland affole déjà les compteurs avec 14 buts en Premier League.

L’attaquant norvégien est parti pour battre tous les records en Premier League. En l’espace de seulement 8 matchs de championnat, Erling Haaland a déjà marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques hallucinantes qui placent le Norvégien en haut de tous les classements et qui vont sans aucun doute faire de lui l’un des joueurs les plus convoités de la planète dans les années à venir. En Espagne, le Real Madrid a les yeux rivés vers Erling Haaland et aimerait s’offrir le buteur de Manchester City à moyen terme. Maintenant que le Norvégien a rejoint une écurie du calibre des Citizens, un transfert au Real Madrid semble difficile à envisager.

Erling Haaland, une clause pro-Real à Manchester City ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Et pourtant, une signature du « cyborg » dans la capitale espagnole n’est pas si impossible que cela selon les informations délivrées par El Chiringuito, qui croit savoir qu’une clause pro-Real pourrait rendre possible un transfert à Madrid dans les deux années à venir. Ancien joueur du Real Madrid, Fernando Sanz, qui n’est autre que le fils de l’ex-président du club Lorenzo Sanz, a lâché quelques indiscrétions à ce sujet. « L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très avantageuses par rapport au reste pour un club qui est… le Real Madrid » a-t-il lancé au micro d’El Chiringuito

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Une information de taille, de nature à émoustiller les supporters du Real Madrid, lesquels pensent forcément à l’après-Benzema et qui rêvent les yeux grands ouverts d’Erling Haaland. Il n’aura par ailleurs échappé à personne que désormais, c’est bel et bien l’international norvégien de Manchester City qui fait rêver les supporters du Real Madrid, lesquels ont totalement zappé un certain Kylian Mbappé. Depuis son refus inattendu de rejoindre la capitale espagnole cet été au profit d’une prolongation au Paris Saint-Germain, l’attaquant français de 23 ans est totalement boycotté par les supporters du Real Madrid. Et pour preuve, les Socios n’ont même pas interrogé Florentino Pérez au sujet de Kylian Mbappé lors de l’assemblée annuelle du club merengue ce week-end.