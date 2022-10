Erling Haaland menace tous les records en Premier League

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Triple buteur dans le derby contre Manchester United (6-3) dimanche, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs. A ce rythme, l’attaquant de Manchester City devrait pulvériser de nombreux records en Premier League cette saison.

Plus personne ne s’inquiète pour l’adaptation d’Erling Haaland à son nouvel environnement. Désormais, les observateurs se demandent plutôt jusqu’où ira l’attaquant de Manchester City. Après son triplé face à Manchester United dimanche, le Norvégien compte déjà 17 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en 8 matchs de championnat. Sur cette lancée, Erling Haaland pourrait dépasser la barre des 60 réalisations. Et exploser le record du nombre de buts sur une saison de Premier League à 38 matchs appartenant à Mohamed Salah (32 buts en 2017-2018).

Vers un record de plus de 100 ans !

L’international norvégien, privé de Mondial avec sa sélection, peut aussi devenir le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City sur une saison. Le recordman Tommy Johnson et ses 38 buts toutes compétitions confondues n’ont jamais été battus depuis 1920. La performance serait exceptionnelle, surtout pour une recrue. D’ailleurs, le plus grand nombre de buts pour une première saison en Premier League appartient toujours à Kevin Phillips, auteur de 30 unités avec Sunderland en 1999-2000.

L’exploit est à la portée d’Erling Haaland qui a marqué contre sept des huit adversaires rencontrés en championnat. Dans ce domaine, la meilleure performance a été signé par Mohamed Salah (2017-2018), Ian Wright (1996-1997) et Robin Van Persie (2011-2012), buteurs face à 18 équipes sur 19 dans l’élite anglaise. Là non plus, on ne serait pas surpris de voir le Cyborg y parvenir, lui qui reste sur six matchs consécutifs avec au moins un but inscrit en Premier League.

🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗡𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲́𝘀 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 :



🇵🇹 Cristiano Ronaldo :

3 triplés en 232 matches



🇳🇴 Erling Haaland :

3 triplés en... 8 matches pic.twitter.com/WIwtVOmsfC — RMC Sport (@RMCsport) October 2, 2022

Il lui faudra poursuivre sur cette lancée afin d’atteindre les 11 matchs de suite avec au minimum un but marqué, une performance de l’Anglais Jamie Vardy en 2015. Pas sûr que le Mancunien se contente d’un pion par match. Il totalise déjà trois triplés en huit journées, là où Cristiano Ronaldo a eu besoin de 232 rencontres ! On peut presque affirmer avec certitude que les cinq triplés d’Alan Shearer en 1995-1996, record sur une saison de Premier League, vont également sauter.